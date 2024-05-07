Вполне вероятно, что, помимо комплектации разными чипсетами, оба телефона имеют те же характеристики, что и Neo 9 и Neo 9 Pro.

iQOO готовится представить свою последнюю флагманскую серию Neo 9S Pro в Китае в этом месяце. Ожидается, что эта новая линейка станет дополнительным обновлением существующей серии Neo 9, которая была запущена в декабре 2023 года с чипсетами Snapdragon 8 Gen 2 и Dimensity 9300. Утечка изображения подтверждает, что Neo 9S Pro будет оснащен совершенно новым чипом Dimensity 9300 Plus, а также рассматривается вариант белого цвета.

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Интересно, что китайский источник предполагает, что Neo 9S Pro будет сопровождаться более дорогой моделью iQOO Neo 9S Pro+, которая, по слухам, будет оснащена процессором Snapdragon 8 Gen 3. Этот шаг, вероятно, усилит конкуренцию во флагманском сегменте: ожидается, что Redmi, OnePlus и Realme выпустят свои собственные высококлассные устройства, включая Redmi K70 Ultra, OnePlus Ace 3 Pro и Realme GT 6, примерно в июле.

Хотя характеристики iQOO Neo 9S Pro и Neo 9S Pro+ пока остаются в секрете, вполне возможно, что они будут иметь схожие функции со своими предшественниками Neo 9 и Neo 9 Pro. iQOO Neo 9S Pro уже получил сертификацию 3C в Китае, подтверждающую поддержку подключения 5G и возможность быстрой зарядки до 120 Вт. Ожидается, что Neo 9S Pro будет оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем, аккумулятором емкостью 5160 мА*ч и четырьмя камерами с основным датчиком на 50 МП.