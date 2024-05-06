Глобальный Vivo X Fold 3 Pro с номером модели V2330 набрал 2146 баллов в одноядерных и 6304 балла в многоядерных тестах Geekbench.

Глобальный выпуск Vivo X Fold 3 и X Fold 3 Pro неизбежен, о чем свидетельствует их появление на сертификационных сайтах по всему миру. Модель Pro недавно появилась на Geekbench, раскрыв ключевые подробности об устройстве. Vivo X Fold 3 Pro с номером модели V2330 с впечатляющим результатом в 2146 баллов в одноядерных и 6304 баллах в многоядерных тестах способен произвести впечатление. Листинг Geekbench также подтверждает, что телефон будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ оперативной памяти и Android 14, вероятно, с оболочкой FuntouchOS от Vivo.

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Кроме того, Vivo X Fold 3 Pro был обнаружен в базе данных Индийского бюро индийских стандартов (BIS), что указывает на потенциальный запуск в некоторых странах Азии. Хотя Vivo официально не объявила дату глобального выпуска серии X Fold 3, сертификаты и список Geekbench предполагают, что это может случиться в ближайшее время. X Fold 3 Pro уже был показан на видео, которое демонстрирует его дизайн, возможности зарядки и аккумулятора, дисплей, петли и программное обеспечение.

Китайский вариант X Fold 3 Pro уже отличился на AnTuTu, набрав впечатляющие 2 176 828 баллов и заняв первое место среди телефонов Android. А теперь, благодаря своему глобальному варианту, замеченному на Geekbench, Vivo X Fold 3 Pro готов оказать значительное влияние на мировой рынок.