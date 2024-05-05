Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Рендеринг макета OnePlus 13 указывает на изменения в дизайне серии смартфонов
На полученных рендерах показан OnePlus 13 с прямоугольным островком камеры на задней панели, в то время, как ранее использовался круглый модуль.

реклама

Компания OnePlus готовится представить свое следующее флагманское устройство OnePlus 13 уже в этом году. Ходили слухи о радикальном пересмотре дизайна, но конкретных подробностей до сих пор не было. И теперь появившаяся на Weibo информация дала возможность взглянуть на новый дизайн задней панели телефона. 

реклама

Первое, что бросается в глаза, это отсутствие круглого модуля камеры на задней панели, которую OnePlus предпочитала для своих флагманов. Новые рендеры показывают прямоугольный модуль камеры, что является отклонением от нормы для компании. Хотя он может иметь некоторое сходство с OnePlus 10 Pro 2022 года, ключевое отличие заключается в возвышении модуля камеры над металлической рамкой.

В самом модуле размещена тройная камера, кольцеобразная светодиодная вспышка и логотип Hasselblad в центре. Знакомое расположение кнопок и ползунок предупреждений по-прежнему присутствуют по бокам.

Важно отметить, что это всего лишь рендер, и окончательный дизайн может существенно отличаться. Поэтому разумно отнестись к этой утечке с долей скептицизма.

Что касается технических характеристик, то, по слухам, OnePlus 13 будет оснащен 6,8-дюймовым OLED-экраном LTPO с разрешением 2K и встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев. Ожидается, что устройство будет оснащено чипсетом Snapdragon 8 Gen 4, что обещает значительный прирост производительности в сравнении с предыдущей моделью.

#смартфон #oneplus #смартфон 2024 #oneplus 13
+
Написать комментарий (0)
Стали известны полные характеристики и цена Google Pixel 8a
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инженер-программист более двух лет держит открытыми 7500 вкладок в Firefox из-за ностальгии
24
Цены на металлы стремительно растут и это плохая новость для производителей ПК
5
США с использованием 3D-печати развертывают беспилотники за 24 часа
+
В Австрии представили "подводную яхту Апокалипсиса" для богатых способную защитить "от всего"
1
Один из владельцев AMD Ryzen 9 7950X3D обнаружил, что в его образце 192 МБ L3 кэша
4
В сети появилась информация о новых домашних майнерах BOMBAX EZ100-C для Ethash и Etchash
3
WP: США обеспокоены планами Китая по строительству плавучих АЭС в Южно-Китайском море
1
Новый звуковой кодек TSAC оказался в 17,5 раз эффективнее MP3
6
Люди начали переходить обратно c Windows 11 на Windows 10
1
Samsung приостанавливает обновление One UI 6.1 для Samsung Galaxy S22 из-за ошибок
1
Игровые ноутбуки все чаще получают распаянную на материнской плате ОЗУ вместо отдельных модулей
3
Статистика Steam: почти 70% геймеров до сих пор сидят за мониторами с разрешением 1080p или меньше
9
Российская армия продолжила наносить удары по объектам ВСУ в Харьковской области
1
POCO F6 Pro протестирован на Geekbench с процессором Snapdragon 8 Gen 2 и 16 ГБ ОЗУ
+
Министр иностранных дел Германии обвинила российских хакеров в многичисленных взломах
3
WhatsApp будет ограничивать аккаунты, которые злоупотребляют рассылками
+
Неизвестный владелец 1155 ВТС перевёл мошенникам $68 миллионов из-за собственной невнимательности
+
WSJ: ОАЭ отозвали у США разрешение на пребывание их ВВС в стране, опасаясь стать мишенью для Ирана
1
Майнеры переключились с видеокарт на ASIC, зарабатывая с их помощью сотни тысяч рублей в месяц
1
В Германии протестировали встроенные в бордюры зарядные станции для электромобилей
1

Популярные статьи

Microsoft сокращает поддержку консолей Xbox series X/S
35
Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
262
"Мятежная Луна, часть 2: Оставляющая шрамы" - еще хуже, чем первая часть (субъективное мнение)
2
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
111
Миссия "Пионер 0" - малоизвестная страница в истории космонавтики
+
Вы никогда не были богаты, если не запускали ArtMoney — или зачем я взламываю игры в 2024 году
23
Как я получил незабываемые впечатления просто обновив ядро Linux
21
Как учёные ищут Черные Дыры старше самой Вселенной
1
Снижение курса йены грозит Азии и G7 новым финансовым кризисом — считают экономисты
1
Мое мнение о Outlast Trials (Pushsqare)
+

Сейчас обсуждают

Китя
20:40
Это если мышку не трогать. а тронешь сразу хреняк и 42 градуса. у меня на жопе шерсть.
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
beltar
20:40
Сам такое себе ставь.
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
beltar
20:39
В адекватном для нее 1080p, текстуры всегда максимум, т. к. видеопамяти завались. 24 Гб карту можешь мне подарить. Протестирую и тебе всё скажу. Еще 4к-монитор. При этом чем больше памяти, тем больше ...
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
Аркадий Еремеев
20:39
Амд намекает, что не за горами отказ от оперативной памяти))
Один из владельцев AMD Ryzen 9 7950X3D обнаружил, что в его образце 192 МБ L3 кэша
Джон Коннор
20:36
У меня 7600, я играю в 4К и подтверждаю нехватку памяти в новых играх. Но я играю только в несколько старых, так что мне норм. Однозначно буду менять с выходом ГТА6 на околотоповую.
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
ABC
20:36
На, почитай: https://overclockers.ru/blog/cool-gadgets/show/155155/AMD-zafiksirovala-2-kratnoe-padenie-videokart-Radeon-i-zametnyj-spros-na-chipy-dlya-obucheniya-II https://3dnews.ru/1104148/viruchka-...
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
Obscury
20:33
Мягко говоря не впечатляет. Занижают? Но смысл какой? Мы явно больше потратили денег на этот фейерверк…
Ущерб украинской энергетике от ракетных ударов ВС РФ превысил $1 млрд
Апшеронский скакел
20:31
34-35 °С у меня в простое
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
Русич
20:28
Случаем это не они? https://www.avito.ru/habarovsk/tovary_dlya_kompyutera/nerabochie_rtx_4090_gigabyte_3711614162?slocation=656910
Bloomberg: Австралийская биржа ценных бумаг одобрит биткоин-ETF до конца 2024 года
ABC
20:28
"Они также обладают большим объемом VRAM и высокой пропускной способностью благодаря технологии Infinity Cache" Больше КЕШа богу КЕШа)) Почему наличие супер-КЕШа на АМДшных ГПУ еще не уничтожило хуанг...
AMD рассказала о возможностях ИИ в графических процессорах RDNA 3 и XDNA NPU
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем