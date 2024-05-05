На полученных рендерах показан OnePlus 13 с прямоугольным островком камеры на задней панели, в то время, как ранее использовался круглый модуль.

Компания OnePlus готовится представить свое следующее флагманское устройство OnePlus 13 уже в этом году. Ходили слухи о радикальном пересмотре дизайна, но конкретных подробностей до сих пор не было. И теперь появившаяся на Weibo информация дала возможность взглянуть на новый дизайн задней панели телефона.

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Первое, что бросается в глаза, это отсутствие круглого модуля камеры на задней панели, которую OnePlus предпочитала для своих флагманов. Новые рендеры показывают прямоугольный модуль камеры, что является отклонением от нормы для компании. Хотя он может иметь некоторое сходство с OnePlus 10 Pro 2022 года, ключевое отличие заключается в возвышении модуля камеры над металлической рамкой.

В самом модуле размещена тройная камера, кольцеобразная светодиодная вспышка и логотип Hasselblad в центре. Знакомое расположение кнопок и ползунок предупреждений по-прежнему присутствуют по бокам.

Важно отметить, что это всего лишь рендер, и окончательный дизайн может существенно отличаться. Поэтому разумно отнестись к этой утечке с долей скептицизма.

Что касается технических характеристик, то, по слухам, OnePlus 13 будет оснащен 6,8-дюймовым OLED-экраном LTPO с разрешением 2K и встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев. Ожидается, что устройство будет оснащено чипсетом Snapdragon 8 Gen 4, что обещает значительный прирост производительности в сравнении с предыдущей моделью.