У Vivo Y18 плавный дисплей с частотой 90 Гц и водонепроницаемость IP54 по доступной цене.

Vivo только что представила в Индии новую модель смартфона серии Y. Представленное устройство является новейшим телефоном бюджетного класса, который обладает некоторыми примечательными характеристиками и функциями, несмотря на доступную цену. А теперь появился ещё один смартфон всего через несколько дней после того, как компания представила Vivo Y18e. Новая модель китайского бренда Y18 оснащена 6,56-дюймовой ЖК-панелью с разрешением HD+, сертифицированной TUV Rheinland и пиковой яркостью 840 нит. Хотя он имеет более низкое разрешение, детализацию компенсирует плавный экран с частотой обновления 90 Гц. Под корпусом у него процессор MediaTek Helio G85 SoC в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Пользователи могут расширить хранилище с помощью слота для карт microSD и даже увеличить объем оперативной памяти за счет расширения виртуальной оперативной памяти на 4 ГБ.

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Vivo Y18 оснащён двойной камерой на задней панели с разрешением 50 мегапикселей, а на передней панели находится 8-мегапиксельная камера для селфи. Это устройство питается от аккумуляторного блока емкостью 5000 мА*ч, который поддерживает 15 Вт проводную быструю зарядку через USB Type-C. Однако стоит отметить, что в комплект поставки зарядное устройство не входит. Другие особенности включают в себя специальную оболочку FunTouch OS 14 на базе ОС Android 14, боковой сканер отпечатков пальцев и степень защиты IP54 для защиты от воды и пыли.

Стартовая цена Vivo Y18 составляет 8999 индийских рупий (примерно 10 000 рублей) за конфигурацию памяти 4 ГБ + 64 ГБ. Между тем, вариант 4 ГБ + 128 ГБ стоит 9 999 индийских рупий (примерно 11 000 рублей). Его можно приобрести в интернет-магазине Vivo, а доступен он всего в двух цветовых вариантах: Space Black и Gem Green.