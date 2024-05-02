Стоит отметить, что в рейтинге телефоны с чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 занимают четыре первых места.

Вчера был опубликован последний апрельский рейтинг флагманских Android-смартфонов, и Asus ROG Phone 8 Pro снова возглавил список. Стоит отметить, что конкуренция очень жесткая: первое и последнее места разделяют всего 100 000 баллов. Хотя такой разрыв может показаться большим, стоит отметить, что все эти устройства набрали более 2 миллионов баллов - разница составляет около 5 процентов.

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Топ-10 смартфонов в апреле 2024 года по версии AnTuTu:

1) ROG 8 Pro (Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ + 512 ГБ) — 2 120 210;

2) iQOO 12 (Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ+512 ГБ) – 2 090 252;

3) Red Magic 9 Pro+ (Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ+512 ГБ) — 2 080 678;

4) Vivo X Fold 3 Pro (Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ + 1 ТБ) – 2 070 888;

5) Vivo X100 Pro (Размер 9300, 16 ГБ+1 ТБ) — 2 055 987;

6) iQOO 12 Pro (Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ+1 ТБ) — 2 043 315;

7) iQOO Neo 9 Pro (размерность 9300, 16 ГБ+1 ТБ) — 2 041 988;

8) OPPO Find X7 Ultra (Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ+512 ГБ) — 2 025 133;

9) Vivo X100 (Размер 9300, 16 ГБ+512 ГБ) — 2 024 672;

10) OnePlus 12 (Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ+512 ГБ) — 2 016 227.

В данном рейтинге первые четыре места занимают телефоны на чипах Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Интересно, что недавно представленный vivo X Fold 3 Pro занимает четвертое место, что делает его самым мощным складным смартфоном на рынке на сегодняшний день. Vivo X100 Pro на базе Dimensity 9300 занимает пятое место, отставая на 64 223 баллов от ROG Phone 8 Pro. Стоит отметить, что только три устройства в этом списке используют чипсет Dimensity 9300, в то время как остальные работают на чипах Snapdragon 8 Gen 3. Это говорит о том, что многие OEM-производители все еще не решаются использовать чипы MediaTek в своих флагманских смартфонах. Однако 7 мая компания Vivo представит еще один флагманский смартфон - Vivo X100s. Эта новая модель будет работать на чипсете MediaTek Dimensity 9300 Plus, который набрал 2,3 миллиона баллов в AnTuTu.