Причиной такого решения Samsung отказаться от улучшений батареи и зарядки для следующего флагмана может оказать цена на чип.

В прошлом году стало известно, что компания Samsung работает над новой технологией, которая позволит увеличить плотность энергии в батареях без изменения их химического состава. Это позволит вместить большую емкость в меньший объем. Изменения заключаются в том, как устроены батареи, и известны как технология многослойных батарей. Samsung планировала представить эту новую технологию совместно с Galaxy S24 Ultra в этом году. Однако компания решила отложить выпуск новой многослойной батареи. Потом ожидалось, что Galaxy S25 Ultra предложит новую технологию батареи и 65-ваттную функцию быстрой зарядки.

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Однако инсайдер Сойер Холлокс заявил, что компания выпустит Galaxy S25 Ultra с той же 45-ваттной зарядкой и аккумулятором емкостью 5000 мА*ч на основе традиционной литий-ионной технологии. По его словам, Samsung передумала и решила сэкономить. Он также добавил, что только в Galaxy S26 Ultra 2026 года может появиться новая многослойная батарея, а также более быстрая зарядка. Время автономной работы последних нескольких поколений флагманов Samsung Ultra было довольно неплохим, но скорость зарядки, конечно, отставала от конкурентов по сравнению с китайскими производителями смартфонов.

Чип Snapdragon 8 Gen 4 может быть причиной того, что Samsung не спешит улучшать свои показатели в других областях. Qualcomm подтвердила, что ее флагманский чип следующего поколения будет дороже Snapdragon 8 Gen 3, а Galaxy S24 Ultra уже стоит $1300. Это может быть причиной, по которой Samsung решила отказаться от улучшений аккумулятора и зарядки в своем флагмане 2026 года. Однако, возможно, это не настоящая причина, по которой Samsung откладывает усовершенствование аккумулятора и зарядки, поскольку неизвестно, будет ли Qualcomm придерживаться цен на Snapdragon 8 Gen 4 в своих последующих SoC. Тем не менее, повышение эффективности нынешних флагманов Snapdragon позволило увеличить емкость аккумулятора Galaxy S24 Ultra. S25 Ultra также будет иметь относительно большее время автономной работы, чем нынешнее поколение флагманов Ultra, учитывая успехи Qualcomm в повышении энергоэффективности и тот факт, что Samsung будет использовать чипы Qualcomm только в своих флагманских Ultra.