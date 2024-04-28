В списках Bluetooth и GCF в названии устройства не упоминается «5G», однако, сама сертификация GCF показывает, что устройство будет поддерживать диапазоны n1/n2/n3/n5/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78 5G.

В первые месяцы 2024 года Vivo выпустила на нескольких рынках смартфоны vivo V30 5G и vivo V30 Pro 5G. Недавно бренд подтвердил, что 2 мая начнутся продажи телефона vivo V30e. Пока компания занята расширением серии V30, ходят слухи, что параллельно она работает над серией V40. В прошлом месяце Vivo запустила в Европе Vivo V40 SE 5G на чипе Snapdragon 4 Gen 2. Новые события указывают на то, что Vivo также работает над Vivo V40 Lite.

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Vivo V40 Lite с номером модели V2341, числится в базе данных Bluetooth SIG. Это указывает на то, что устройство будет поддерживать Bluetooth 5.1. Ранее в этом месяце V40 Lite с тем же номером модели был также обнаружен в базе данных Global Certification Forum (GCF). Интересно, что ни в списках Bluetooth, ни в GCF в названии устройства не упоминается "5G". Однако в сертификате GCF указано, что устройство поддерживает диапазоны n1/n2/n3/n5/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78 5G.

Другие спецификации vivo V40 Lite пока не объявлены. Известно лишь, что официальный релиз устройств обычно происходит примерно через месяц после их появления в базе данных Bluetooth SIG. Таким образом, V40 Lite может выйти уже в мае или начале июня. И раз характеристики будущего устройства неизвестны, стоит упомянуть Vivo V30 Lite. Данный смартфон оснащён 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 120 Гц FHD+ и сканером отпечатков пальцев. 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, 256 ГБ встроенного хранилища UFS 2.2 и аккумулятор емкостью 4 800 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки 44 Вт. Он работает под управлением операционной системы Android 13 с FunTouch OS 13 в качестве дополнительного слоя. Он оснащен 50-мегапиксельной фронтальной камерой и 64-мегапиксельной (основная камера с OIS) + 8-мегапиксельной (ультраширокоугольная) + 2-мегапиксельной (глубина) трехкамерной задней камерой.