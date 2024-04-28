По имеющимся данным, новый Dimensity 9300 Plus представляет собой разогнанный вариант Dimensity 9300.

Грядущий смартфон vivo X100s был замечен на AnTuTu с впечатляющими показателями производительности на базе еще не анонсированного чипсета Dimensity 9300 Plus. Модель vivo X100 со встроенным Dimensity 9300 была представлена в Китае в ноябре 2023 года и набрала около 2 240 000 баллов на AnTuTu. Как видно на скриншоте, X100s получил более высокий балл AnTuTu, чем предыдущая модель.

реклама

Грядущий X100s набрал в AnTuTu 2 305 267 баллов и показал хорошие результаты во всех тестах: 538 809 баллов в тесте CPU, 940 944 балла в тесте GPU, 472 337 баллов в тесте памяти и 353 177 баллов в тесте UX.

Dimensity 9300 Plus считается разогнанной версией Dimensity 9300. Ранее опубликованные листинги Geekbench показывают, что увеличенная частота основных ядер 3,4 ГГц, три ядра Cortex-X4 на 2,85 ГГц, три ядра Cortex-A720 на 2,0 ГГц и графический процессор Immortalis-G720 MC12 дают прирост производительности системы.

Помимо нового чипсета, vivo X100s, как ожидается, будет оснащен теми же внутренними компонентами, что и vivo X100. По слухам, он сохранит многие функции X100, но откажется от дисплея с изогнутыми краями, как у предшественника, в пользу плоского экрана.

Vivo X100s будет выпущен вместе с vivo X100 Ultra, который, как ожидается, будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3. MediaTek собирается представить Dimensity 9300 Plus 7 мая в Китае, что позволяет предположить, что X100s и X100 Ultra будут официально представлены в середине или конце мая. По некоторым данным, модель Ultra может получить название vivo X100s Ultra.