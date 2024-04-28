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СтарыйДед
В Саудовской Аравии выпущен Infinix GT 20 Pro с Dimensity 8200 и выделенным игровым чипом
Устройство оснащено специальным игровым чипом Pixelworks X5 Turbo, который использует технологию MEMC и оптическую оптимизацию игры для увеличения fps.

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Игровой телефон Infinix GT 20 Pro официально представлен в Саудовской Аравии. Преемник прошлогоднего GT 10 Pro, Infinix GT 20 Pro обладает улучшенным дизайном с C-образной RGB-подсветкой и 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с тонкими рамками. Компания отмечает, что толщина нижней рамки составляет всего 2,1 мм, а соотношение экрана к корпусу - 94,3 процента.

Дисплей имеет разрешение FHD+, частоту обновления 144 Гц, ШИМ-затемнение с частотой 2 340 Гц, пиковую яркость 1 300 нит и цветовой охват DCI-P3. Для дополнительной безопасности предусмотрен встроенный в экран сканер отпечатков пальцев.

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GT 20 Pro работает на чипе Dimensity 8200 Ultimate с 8 ГБ/12 ГБ памяти LPDDR5x и 256 ГБ внутреннего хранилища UFS 3.1. Он поддерживает до 12 ГБ виртуальной памяти.

Устройство оснащено специальным игровым чипом Pixelworks X5 Turbo с технологией MEMC и оптимизацией Optical Gaming Optimisation, обеспечивающей частоту кадров в играх до 120 fps. GT 20 Pro оснащен аккумулятором емкостью 5 000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт, PD 3.0, режима Super Charge Mode и обратной зарядки. Компания подтвердила, что GT 20 Pro получит два крупных обновления Android и три года обновлений безопасности. Для полного погружения в игровой процесс GT 20 Pro оснащен двумя динамиками JBL и линейным двигателем по оси X для вибрации во время игр. 

GT 20 Pro оснащен 108 Мп основной камерой и двумя 2 Мп дополнительными камерами с оптической стабилизацией для фотосъемки. На лицевой стороне располагается 32 Мп селфи-камера. Другие характеристики Infinix GT 20 Pro включают Wi-Fi 6, Bluetooth, GPS, NFC, инфракрасный передатчик и порт USB-C.

Infinix GT 20 Pro доступен в двух вариантах: 8 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 256 ГБ. Цена последнего составляет 1 299 SAR (примерно 31 800 рублей). Он доступен в трёх цветах: оранжевый, серебряный и голубой.

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