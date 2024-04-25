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СтарыйДед
Смартфон Redmi K70 Ultra будет оснащён чипсетом MediaTek Dimensity 9300 Plus и OLED-панелью TCL C8
Кроме того, скорее всего, он будет работать в паре со специальным графическим чипом для улучшения игровой производительности.

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Надежный источник под ником "Digital Chat Station" (DCS) продолжает делиться подробностями о смартфоне Redmi K70 Ultra на Weibo. В своём последнем сообщении DCS раскрыл некоторые ключевые спецификации смартфона.

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По данным DCS, K70 Ultra будет оснащен OLED-панелью TCL C8 с разрешением 1,5K. Ожидается, что дизайн устройства будет обновлен по сравнению с предшествующей моделью. Обновление будет включать металлическую рамку и стеклянную заднюю панель будут. Также обновление касается цветовых решений, материалов и отделки. Устройство, скорее всего, будет работать на чипсете MediaTek Dimensity 9300 Plus, который пока не был официально анонсирован. Однако ожидается, что чипсет будет иметь немного более высокую тактовую частоту по сравнению с Dimensity 9300. Кроме того, по слухам, он будет работать в паре с выделенным графическим чипом для повышения игровой производительности. DCS утверждает, что для увеличения продолжительности работы смартфона, он будет оснащен батареей ёмкостью 5500 мА*ч, способной к быстрой зарядке на 100 Вт.

В дополнение к этому, предыдущие отчеты о K70 Ultra также предполагают, что он будет иметь до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и до 1 ТБ хранилища UFS 4.0. Подробности о системе камер не раскрываются, но слухи говорят о том, что Redmi K70 Ultra будет поставляться с 50-мегапиксельным основным сенсором, а также сверхширокоугольным сенсором и макрообъективом. Стоит отметить, что это всего лишь слухи, и Xiaomi еще не подтвердила официально никаких подробностей о Redmi K70 Ultra. Поскольку запуск устройства ожидается в первой половине 2024 года, стоит ожидать появления дополнительной информации в ближайшие недели.

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