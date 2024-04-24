Потенциально Samsung может выпустить Galaxy Z Flip6 с двумя разными чипсетами Snapdragon вместо привычного использования Snapdragon и Exynos, которые она использует для Galaxy S24 и Galaxy S24 Plus.

В течение нескольких месяцев Samsung может представить складные телефоны нового поколения - Galaxy Z Flip 6 и Galaxy Z Fold 6. Ожидается, что в обоих телефонах будут использоваться новейшие чипы Qualcomm Snapdragon. Однако у Samsung могут быть другие планы, поскольку она тестирует Z Flip 6 с устаревшим чипом. Несколько дней назад американская версия Galaxy Z Flip 6 (SM-F741U) была замечена в базе данных Geekbench с процессором Snapdragon 8 Gen 3 (кодовое название Pineapple) и 8 ГБ оперативной памяти. А теперь эта же модель была замечена с процессором Snapdragon 8 Gen 2 (кодовое название Kalama) и 12 ГБ оперативной памяти.

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Как видно на скриншоте выше, Galaxy Z Flip 6 работает под управлением Android 14, как и ожидалось, набрав 1 794 балла в тесте Geekbench 6 на одноядерную производительность и 4 486 баллов в тесте на многоядерную производительность. Это немного странно, поскольку Samsung почти всегда использует новейшие чипы Snapdragon в своих складных телефонах.

Похоже, Samsung тестирует обе версии Galaxy Z Flip 6: одну со Snapdragon 8 Gen 2, а другую - со Snapdragon 8 Gen 3. Snapdragon 8 Gen 2 по-прежнему мощный процессор, который поддерживает большинство функций искусственного интеллекта Galaxy и отличается высокой энергоэффективностью. 12 ГБ оперативной памяти также является улучшением, и это первый раз, когда Galaxy Z Flip имеет более 8 ГБ оперативной памяти. Возможно, кто-то отредактировал номер модели Galaxy S23 Ultra, чтобы сделать его похожим на Galaxy Z Flip 6. Точная информация появится только незадолго до релиза Galaxy Z Flip 6.