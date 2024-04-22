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СтарыйДед
Samsung представляет Galaxy C55 с процессором Snapdragon 7 Gen 1 с кожаной задней панелью
Благодаря OLED-дисплею с частотой 120 Гц, неплохому процессору Snapdragon 7 Gen 1 и быстрой зарядке на 45 Вт устройство может стать очень популярным в своём сегменте.

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После Galaxy A55 и Galaxy M55 компания Samsung представляет смартфон Galaxy C55. Последний смартфон производителя среднего класса практически идентичен Galaxy M55, но Samsung оснастил его кожаной задней панелью и слегка закругленными рамками.

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Galaxy C55 оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2400 x 1080 пикселей. В центрированном отверстие расположена 50-мегапиксельная селфи-камера с апертурой f/2.4. Сзади располагаются 50-мегапиксельная основная камера f/1.8 с оптической стабилизацией, 8-мегапиксельная ультраширокоугольная камера f/2.2 и 2-мегапиксельный сенсор. Смартфон может снимать видео в формате 4K со скоростью 30 кадров в секунду и замедленное видео 720p со скоростью 240 кадров в секунду.

Samsung решила использовать в данном смартфоне Snapdragon 7 Generation 1 от Qualcomm. 4-нм ARM-чип Qualcomm имеет четыре высокопроизводительных ядра ARM Cortex-A710 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и четыре высокоэффективных ядра Cortex-A510 с тактовой частотой 1,8 ГГц. Аккумулятор емкостью 5 000 мА*ч заряжается через порт USB-C мощностью до 45 Вт. Также он имеет сканер отпечатков пальцев, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, два слота для SIM-карт и кардридер microSD дополняют вышеперечисленные характеристики. Galaxy C55 поставляется с операционной системой Android 14, которая будет поучать 4 года основных обновлений Android и 5 лет патчи безопасности.

В настоящее время Samsung Galaxy C55 доступен только в Китае по цене 1 990 юаней (около 26 000 рублей) за 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти и 2 299 юаней (около 29 500 рублей) за 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти. Samsung пока не подтверждает подробности возможного запуска на международных рынках.

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