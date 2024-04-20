Также предстоящий телефон будет оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 2, что сделает его самой бюджетной моделью в серии 21X.

Ходили слухи, что Meizu может покинуть индустрию смартфонов, но последние полученные данные говорят о том, что Meizu всё-таки работает над новым смартфоном. И что более важно, Meizu сосредоточится на устройствах, основанных на искусственном интеллекте, чтобы наравне конкурировать с более популярными компаниями.

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Новости о следующем смартфоне Meizu появляются одна за другой. Ранее в социальной сети Weibo инсайдер под ником "Digital Chat Station" сообщил, что смартфон будет оснащен аккумулятором емкостью 5500 мА*ч. Теперь другой китайский блогер сообщил, что устройство с сертификатом 3C и номером модели M468Q поддерживает зарядку 66 Вт. Предполагается что это может быть Meizu 21X. Важно отметить, что название смартфона официально не подтверждено. Следовательно, предстоящая модель M468Q может иметь и другое название.

В настоящее время в Китае доступны несколько моделей серии Meizu 21. Это модели Pro и стандартная. В связи с этим и ожидается появление именно Meizu 21X. Еще один слух о Meizu 21X заключается в том, что предстоящий телефон будет работать на чипсете Snapdragon 8 Gen 2. Meizu 21 и Meizu 21 Pro оснащены чипсетами Snapdragon 8 Gen 3, поэтому модель 21X, скорее всего, будет являться бюджетной моделью.