Кроме того, OnePlus Ace 3 Pro будет иметь OLED-панель с изогнутыми краями спереди, металлическую среднюю рамку и стеклянную заднюю панель.

Из серии OnePlus Ace 2, выпущенной в прошлом году, Ace 2 Pro, представленный в августе, был самым мощным смартфоном. В этом году OnePlus уже выпустила в Китае модели Ace 3 и Ace 3V, и, похоже, OnePlus работает над Ace 3 Pro. Сегодня инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями дизайна и спецификаций устройства.

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С точки зрения дизайна, OnePlus Ace 3 Pro будет оснащен OLED-панелью с изогнутыми краями на передней панели, металлической центральной рамкой и стеклянной задней панелью. Интересно, что новая информация говорит о том, что устройство будет отличаться дизайном задней панели от существующих флагманов OnePlus. Также стало известно, что разрешение у панели составит 1,5K. Под корпусом устройства будет установлен процессор Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ встроенного хранилища и большой аккумулятор. На задней панели устройства будет установлена 50-мегапиксельная основная камера, но пока неясно, будет ли она включать в себя 2-кратный телеобъектив. В качестве основного объектива может использоваться тот же сенсор IMX890, что и в OnePlus Ace 3/12R.

Ранее инсайдер DCS уже сообщил на Weibo, что Ace 3 Pro также может выйти в варианте с 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5x, а также что он может поставляться с двухъячеечным аккумулятором ёмкостью 6000 мА*ч с возможностью быстрой зарядки 100 Вт. Ace 3 был переименован в OnePlus 12R в некоторых странах, а Ace 3V может быть переименован для глобального рынка в OnePlus Nord 4. Однако глобальный выпуск Ace 3 Pro все еще под вопросом, поскольку Ace 2 Pro по-прежнему эксклюзивен для китайского рынка.