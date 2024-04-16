Он также будет иметь аккумулятор емкостью 5500 мА*ч с быстрой зарядкой мощностью 120 Вт.

После недавнего запуска в Китае флагманского смартфона Redmi Turbo 3 на базе Snapdragon 8s Gen 3 суббренд Xiaomi работает над новым высокопроизводительным устройством под названием Redmi k70 Ultra. По слухам, в отличие от Redmi Turbo 3, новое устройство будет работать на флагманском процессоре MediaTek.

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Теперь инсайдер в социальной сети Weibo под ником "Experience more" раскрыл некоторые ключевые подробности об устройстве. Согласно источнику, Redmi k70 Ultra будет работать на чипсете Dimensity 9300+, который является обновленной версией Dimensity 9300, выпущенного в ноябре 2023 года. Ожидается, что предстоящие модели vivo x100s и x100s Pro будут оснащены этим же новым чипом. По слухам, vivo x100s и x100s Pro будут представлены в Китае в мае этого года. В докладе также утверждается, что оба телефона будут оснащены 50-мегапиксельной основной камерой, а также такими датчиками камеры, как ультраширокоугольная камера и макрокамера.

Сообщается, что в качестве дисплея в Redmi k70 Ultra будет использоваться OLED-экран с разрешением 1,5K и выделенный графический чип, который обеспечит хорошее качество изображения и игр. Также будет присутствовать быстрая зарядка 120 Вт и металлический корпус со стеклянной задней панелью. Смартфон будет обладать до 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ внутреннего хранилища. В то время как k70 Ultra ожидается в Китае, Xiaomi 14t Pro нацелен на глобальный рынок и может быть оснащён дополнительными функциями, которых нет в k70 Ultra.