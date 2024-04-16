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СтарыйДед
iQOO Z9 Turbo будет обладать надёжной испарительной камерой 6K Canopy VC Liquid Cooling
iQOO Z9 Turbo будет оснащён самой большой испарительной камерой бренда, которая будет поддерживать низкую температуру.

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Компания iQOO готовится к скорому запуску своих новых смартфонов серии Z9 на китайском рынке. Компания iQOO выпустила новый тизер, демонстрирующий игровую производительность iQOO Z9 Turbo и надежную систему охлаждения.

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Китайский бренд планирует выпустить iQOO Z9 Turbo в Китае 24 апреля 2024 года. Помимо Z9 Turbo, также будут выпущены другие модели данной серии: iQOO Z9 и Z9x. Последний тизер показывает, что iQOO Z9 Turbo и iQOO Z9 оснащены самой большой испарительной камерой бренда. Этот надежный механизм называется 6K Canopy VC Liquid Cooling и помогает поддерживать низкую температуру. Что касается игровой производительности, iQOO обещает, что Z9 Turbo обеспечит 120 кадров в секунду в мобильной игре Honor of Kings.

Ранее выпущенный iQOO Z9 позиционирует себя как бюджетный вариант с 6,72-дюймовым ЖК-дисплеем, частотой 120 Гц, процессором Snapdragon 6 Gen 1 и системой двойной задней камеры с основным датчиком на 50 Мп. Ожидается, что iQOO Z9 Turbo будет работать на базе чипсета Snapdragon 8s Gen 3 от Qualcomm, оперативной памяти LPDDR5X и хранилища UFS 4.0. Вся линейка Z9 будет оснащена аккумулятором большой емкости 6000 мА*ч с поддержкой быстрой проводной зарядки 80 Вт. Но при этом модель iQOO Z 9x имеет 44 Вт проводную быструю зарядку. 

#смартфон #смартфон 2024 #iqoo #iqoo z9 #iqoo z9 turbo
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