Одной из особенностью смартфона станет то, что он будет самым тонким телефоном с АКБ емкостью 5500 мА*ч.

Vivo v30e может стать последней моделью в серии vivo v30, состоящей из vivo v30, v30 Pro и v30 Lite. Недавно было слито изображение розничной коробки v30e, что позволило предположить, что его релиз скоро состоится. Более того, в преддверии выхода анонимный источник на одном из форумов слил информацию о ключевых характеристиках телефона.

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Согласно полученной информации, vivo v30e будет оснащен 6,78-дюймовым изогнутым 3D-экраном, AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц, а также процессором Snapdragon 6 Gen 1. Недавно в базе данных Geekbench было обнаружено устройство с номером модели V2339, оснащенное тем же чипсетом и 8 ГБ оперативной памяти. Ожидается, что это устройство и является предстоящим смартфоном vivo и он получит 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутреннего хранилища.

V30e будет оснащен аккумулятором ёмкостью 5500 мА*ч с быстрой зарядкой 45 Вт. Задняя камера v30e будет оснащена основной камерой Sony IMX882 с поддержкой OIS. Также ожидается, что он будет представлен в таких цветовых вариантах, как коричнево-красный и сине-зеленый. Официальной информации о дате выхода vivo v30e и его цене пока нет.

Поскольку утечки раскрывают множество деталей о телефоне, V30e, скорее всего, будет выпущен уже в конце апреля или в начале мая.