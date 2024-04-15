Сертификация также подтверждает, что устройство будет поддерживать сети Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц.

В скором времени ожидается запуск нового смартфона POCO серии F. Это POCO F6 Pro, который недавно появился на платформе NBTC и был сертифицирован под номером модели 23113RKC6G. Смартфон также в настоящее время сертифицирован FCC. Последние данные показывают, что устройство работает под управлением специальной оболочки HyperOS 1.0 на базе Android 14 из коробки.

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Листинг также подтверждает, что POCO f6 Pro будет обладать батареей емкостью 4880 мА*ч и, скорее всего, будет продаваться, как с батареей емкостью 5000 мА*ч. Сертификация также подтверждает, что устройство будет поддерживать сети Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц.

Интересно, что номер новой модели смартфона POCO 23113RKC6G очень похож на номер модели Redmi K70 23113RKC6C. Это означает, что POCO F6 Pro может на самом деле являться переименованным Redmi K70 для глобального рынка. Redmi K70 в свою очередь был выпущен в Китае в ноябре 2023 года. Ожидается, что он будет оснащен OLED-дисплеем с частотой 120 Гц, разрешением 2K, пиковой яркостью 4 000 нит и поддержкой Dolby Vision. Под корпусом устройства может оказаться чип Snapdragon 8 Gen 2 SoC и 16 ГБ оперативной памяти, а также поддержка быстрой проводной зарядки мощностью целых 120 Вт. С точки зрения фотосъемки, смартфон будет оснащен 50-мегапиксельной тройной камерой на задней панели и 16-мегапиксельной камерой на передней панели для селфи.