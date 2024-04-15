Помимо серии Pixel 9 спутниковая связь также будет включена в следующее поколение Pixel Fold.

В предстоящей линейке Pixel 9, которая будет запущена в конце этого года, может появиться спутниковая связь - функция, недоступная на предыдущих телефонах Pixel. По данным новостного портала "Android Authority", Pixel 9 будет поставляться с новым модемом Samsung 5400, который способен подключаться к спутникам через внеземную сеть 5G (NTN). Это означает, что экстренные сообщения можно будет отправлять даже в отдаленных районах, где нет мобильной связи.

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По сообщениям, первоначально услуга будет предоставляться компанией T-Mobile с использованием сети Starlink компании SpaceX, работающей по принципу "прямо на сотовую связь". Первоначально пользователи смогут отправлять текстовые сообщения, но не совершать телефонные звонки. Недавно SpaceX получила разрешение Федеральной комиссии по связи США (FCC) на расширение испытаний сотовой связи Starlink по всей стране, включая испытания на уровне штатов, а также на подготовку к глобальным испытаниям, которые завершились успехом.

Также сообщается, что функция Emergency SMS в Pixel 9 будет отвечать на конкретные запросы, что позволит экстренным службам упростить общение и быстрее оказывать помощь. Эта функция повторяет функцию Emergency SOS на iPhone от Apple. В феврале Google объявила о партнерстве с AST Space Mobile для разработки функций спутниковой связи для устройств на базе Android. В рамках партнерства Google, а также операторы мобильной связи AT&T и Vodafone инвестировали $110 миллионов в компанию AST Space Mobile, которая занимается разработкой базовых станций на космических орбитах. Pixel Fold также будет оснащен функциями спутниковой связи.