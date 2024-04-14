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СтарыйДед
Чипсет Apple A19 Pro не будет построен по 2-мм технологии
Утверждается, что 2-нм узел TSMC не будет готов к массовому производству в следующем году.

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В последние годы гонка за миниатюризацию полупроводников представляет собой один из наиболее зрелищных и инновационных аспектов технологической индустрии. В этом напряженном соревновании Apple снова подтвердила своё лидерство, опередив таких технологических гигантов, как Qualcomm и MediaTek, благодаря своему новейшему чипу A17 Pro, который является первой и пока единственной мобильной системой на чипе (SoC), построенной на 3-нм техпроцессе.

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Этот успех подчёркивает внушительные технологические достижения Apple и ставит компанию на лидирующую позицию в области производства мобильных процессоров. Однако в сети уже гуляют слухи о следующем большом шаге — переходе на 2-нм техпроцесс с выходом предполагаемого A19 Pro в 2025 году. Однако, согласно свежей утечке, будущее 2-нм техпроцесса для A19 Pro немного не соответствует тому, что предполагалось ранее. Сомнения возникают в связи с тем, что процесс разработки 2-нм технологии TSMC, вероятно, не достигнет стадии массового производства до второй половины 2026 года. Это означает, что он не будет использоваться в iPhone 17 Pro в следующем году и автоматически делает A19 Pro маловероятным кандидатом на использование данного процесса, перенося внимание на его потенциального преемника, A20 Pro.

Этот подход к разработке чипов не только подчеркивает стремление Apple и других компаний к инновациям и совершенствованию, но и бросает вызов целой индустрии на создание более мощных, но в то же время энергоэффективных устройств. Будущее 2-нм техпроцесса остаётся чрезвычайно интересным для всей индустрии, поскольку оно обещает открыть новые возможности для улучшения производительности и эффективности мобильных устройств. Не ясно, в какой стадии находится разработка аналогичных процессов у конкурентов Apple, включая Qualcomm и MediaTek, а также какая компания — TSMC или Samsung — возьмет на себя роль ведущего производителя для следующего поколения чипов Snapdragon. Ведь Snapdragon 8 Gen 6 и MediaTek 9600 могут быть построены на одном 2-нм узле. 

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