Polestar Motor объявила сегодня, что через три дня представит Polestar Phone, который привнесёт "новый опыт".

Компания Geely's Polestar Automotive держит в секрете подробности о своем предстоящем телефоне. Но вчера была опубликована часть видео, полная версия которого будет выпущена 16 апреля. И в данном отрывке компания показала смартфон и намекает на "новый опыт".

В коротком ролике показан мобильный телефон - Polestar 4. Кабель для зарядки, который идет в комплекте с телефоном, имеет темно-золотистый цвет, такой же, как и бортовые ремни безопасности электромобиля Polestar.

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В мартовском отчете уже сообщалось, что телефон является обновленной версией Metro 21 Pro. Самое очевидное отличие - это логотип. Оба телефона производятся компанией Zhuhai Meizu Technology Co.

Исходя из ранее просочившейся информации о Meizu 21 Pro, ожидаемые характеристики следующие. Смартфон получит процессор Qualcomm Snapdragon 8-го поколения 3, до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной памяти. Также он будет оснащен 6,79-дюймовым LTPO-дисплеем с разрешением 2K+ и частотой обновления 120 Гц. Для безопасности он может получить ультразвуковой датчик отпечатков пальцев в дисплее, смарт-кольцо RGB Aicy со светодиодной подсветкой, инфракрасным излучателем и двумя динамиками. Возможности подключения включают Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.4, NFC и защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Стартовая цена в Китае ожидается такая, как у Meizu 21 Pro, и будет составлять примерно 4 999 юаней (около 64 500 рублей).