Поскольку до июня еще есть время, у производителей есть достаточно времени, чтобы скорректировать графики выпуска или уточнить характеристики устройств.

Согласно недавним слухам, связанным с серией OPPO Renо 12, компания должна была запустить эту серию в мае 2024 года. Однако популярный инсайдер Digital Chat Station сообщил, что серия Renо 12 может дебютировать уже примерно в июне. При этом он также рассказал о выходе других серий смартфонов. По данным DCS, помимо Renо 12, в июне также выйдут смартфоны серий Honor 200, Huawei Nova 13 и Vivo S19.

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Все серии телефонов этих брендов относятся к смартфонам среднего ценового диапазона. В результате конкуренция может быть очень жесткой. Если говорить о серии Oppo Reno 12, предыдущие утечки говорят о том, что она будет оснащена функциями искусственного интеллекта и телеобъективом с перископом. Топовая версия данной модели может быть оснащена новейшим процессором Snapdragon 8 gen 2 или флагманским чипсетом Snapdragon 8 gen 3. Подробностей о Huawei Nova 13 и Vivo S19 пока маловато, но в связи со скорым появлением, они должны появиться в результате новых утечек или официальных анонсов. При этом на сайте сертификации TDRA появилась информация о Honor 200 Lite, что говорит о скором релизе. Технические характеристики устройства пока неясны, но название "Lite" говорит о том, что это будет более простая и дешевая модель в серии Honor 200. Стоит отметить, что вся эта информация основана на утечках и догадках.