Чипы Apple M4 оснащены функциями искусственного интеллекта и поддерживают унифицированную память объемом 512 ГБ.

В то время как такие технологические гиганты, как Google и Microsoft, инвестируют в искусственный интеллект и внедряют новые функции, компания Apple долгое время оставалась в стороне. Но, похоже, теперь она готова выйти на этот рынок. Согласно статье, опубликованной Марком Гурманом, чип М4 от Apple будет обладать возможностями искусственного интеллекта.

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По словам Марка Гурмана, Apple планирует выпустить три варианта процессоров серии M4, которые могут называться M4, M4 Pro и M4 Max. Кроме того, по слухам, Apple M4 будет поддерживать до 512 ГБ единой памяти, что намного превышает текущий предел в 192 ГБ. При этом последующий самый мощный процессор Apple может получить название M4 Ultra или M4 Extreme. Apple может начать выпуск устройств на базе M4 к концу 2024 года, но новый, более мощный чип M4 ожидается в 2025 году. Базовая модель чипа M4 имеет кодовое название "Donan", чип среднего уровня - "Brava", а самая мощная модель - "Hydra".

Первые компьютеры Mac с чипом M4 могут появиться в октябре или ноябре 2024 года. Гарман считает, что, как и в случае с линейкой M3, будет два типа MacBook Pro: стандартный MacBook Pro и высокопроизводительный MacBook. Это как и в случае с нынешним 14-дюймовым MacBook Pro с чипом M3, а 16-дюймовые модели MacBook Pro доступны только совместно с M3 Pro или M3 Max.