Особенностью телефона является функция Leica Perspective Control, которая ранее была доступна только на камерах Leica.

Leitz Phone 3 является преемником Leica Leitz Phone 2, который был выпущен в ноябре 2022 года. Эта линейка стала результатом сотрудничества производителя камер и объективов высокого класса Leica, компаний Sharp и SoftBank. Ключевыми особенностями этого телефона являются возможности обработки изображений и режим Leica Camera Mode. Как и его предшественник, телефон поступит в продажу в Японии с 19 апреля и будет доступен только в этой стране. К сожалению, цена пока не объявлена.

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Смартфон будет работать на базе чипа Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и обладает аккумулятором емкостью 5000 мА*ч. Дисплей - это 6,6-дюймовая OLED-панель с разрешением 2730 x 1260 пикселей, частотой обновления 240 Гц и максимальной яркостью 2000 нит. Возможно, он не так хорош, как флагманская модель, но он все равно эффективен и не будет испытывать трудностей с обработкой изображений. Кроме того смартфон оснащен 512 ГБ встроенной памяти и поддерживает карты памяти UHS-1 объемом до 1 ТБ. Также он именно т 3,5-мм разъем для наушников.

Корпус выполнен из высококачественного поликарбоната с текстурой, напоминающей камеру Leica. Вес устройства составляет 209 граммов. Система камеры аналогична предыдущей модели Leitz Phone 2, с тем же 1-дюймовым 47,2-мегапиксельным сенсором и функцией "8-фазного автофокуса". По словам Leica, сенсор обеспечивает быструю, точную фокусировку и отличное качество изображения даже в сложных условиях, например, при слабом освещении. Фокусное расстояние основной камеры составляет 19 миллиметров, что находится между ультраширокоугольными камерами, которые можно встретить на обычных смартфонах вроде Galaxy S24 Ultra. Для селфи используется фронтальная камера с разрешением 12,6 мегапикселей, широким углом обзора 78 градусов и апертурой f/2,3.

Качество изображения, как сообщается, улучшено в трех основных областях: более точная передача точек света (как формы, так и цвета), более точная сегментация объектов и лучшая эмуляция цветов Leica. Также были добавлены тона Leica "Vivid" и "Enhanced", которые делают изображения более яркими и контрастными. Пространственная функция этого телефона - Leica Perspective Control, которая ранее была доступна только на камерах Leica. Система камеры телефона также измеряет наклон камеры при съемке и генерирует скорректированное изображение с помощью программной обработки. Среди приложений для камеры также есть "Leica Style" и "Leica Tone". Одно из этих приложений позволяет пользователям применять различные эффекты классической диафрагмы объектива к своим фотографиям.