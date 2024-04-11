В серию Z от компании iQOO входят три модели смартфонов, такие как Z9x, Z9 и Z9 Turbo.

24 апреля в Китае компания iQOO начнет продажи смартфонов серии iQOO Z9. Серия состоит из трех моделей: Z9x, Z9 и Z9 Turbo, причем модель Turbo работает на чипсете Snapdragon 8s Gen 3, который является самым мощным в серии Z. Сегодня iQOO опубликовала изображения модели Turbo с рейтингом AnTuTu. Бренд подтвердил, что устройство набрало 1 764 028 баллов на AnTuTu. Также официально подтверждено, что iQOO Z9 Turbo оснащен аккумулятором емкостью 6 000 мА*ч.

реклама

При этом новая информация, опубликованная сегодня на Weibo, также раскрывает емкость аккумулятора и возможности зарядки трех моделей. Согласно китайским источникам, iQOO Z9 и Z9x будут оснащены аккумуляторами емкостью 6 000 мА*ч. Z9 будет поддерживать быструю зарядку на 80 Вт, а Z9x - на 44 Вт. Сообщается, что Z9 и Z9x могут быть оснащены чипами Snapdragon 7 Gen 3 и Snapdragon 6 Gen 1 соответственно. Что касается дизайна, то iQOO Z9 останется таким же, как и модель Turbo. Обе модели выглядят как уменьшенная версия iQOO 12.

Сообщается, что Z9 Turbo также будет поддерживать быструю зарядку мощностью 80 Вт. Что касается дизайна, то Z9 Turbo имеет плоский OLED-дисплей спереди и заднюю панель, похожую на серию iQOO 12. Все три модели, как утверждается, имеют пластиковые корпуса и рамки, что вполне объяснимо, учитывая, что это модели среднего класса.