В списке Bluetooth SIG Vivo Y38 5G подтверждается номер модели V2343 и указывается поддержка подключения Bluetooth 5.1.

На прошлой неделе стало известно, что компания Vivo разрабатывает три новых телефона, включая Vivo y38 5G, Vivo y03s и Vivo y03t. Эти телефоны известны под номерами моделей V2343, V2333 и V2344 соответственно. Y38 в настоящее время одобрен различными сертификационными платформами. А теперь смартфон Vivo y38 5G был одобрен Bluetooth SIG, CQC и Geekbench.

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В листинге Bluetooth SIG для Vivo y38 5G подтвержден номер модели V2343 и указана поддержка подключения Bluetooth 5.1. Устройство также прошло сертификацию CQC, что указывает на поддержку быстрой зарядки мощностью 44 Вт.

Кроме того, смартфон Vivo с таким же номером появился в базе данных бенчмарка Geekbench ещё в январе. Однако только после того, как он появился в базе данных Bluetooth SIG, стало известно, что это Vivo y38 5G. Листинг Geekbench показывает, что устройство работает на чипе Qualcomm под кодовым названием "попугай". Детали в исходном коде листинга указывают на то, что это чипсет Snapdragon 4 Gen 2. Листинг Geekbench также показывает, что устройство имеет 8 ГБ оперативной памяти и работает под управлением Android 14. Он набрал 3092 балла в одноядерном тесте и 7035 баллов в многоядерном.

Известно, что устройства после появления на Bluetooth SIG обычно анонсируются в течение месяца. Поэтому, скорее всего, Y38 5G будет официально представлен уже в мае. К сожалению, остальные подробности о смартфоне пока держатся в тайне.