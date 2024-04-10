Благодаря этой системе, Apple может устанавливать обновления, не распаковывая iPhone.

Компания Apple начала внедрять в некоторых магазинах Apple новую систему под названием Presto. В связи с этим, был опубликован обзор системы и принципы ее работы. По полученным данным, Presto будет доступна во многих магазинах Apple в Европе.

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Presto - это устройство, вмещающее до шести коробок с iPhone, с возможностью установки еще нескольких для увеличения емкости. Когда коробка с iPhone помещается в Presto, iPhone внутри автоматически включается, обновляется до последней версии iOS и снова выключается через 15-30 минут. Выгода для покупателя заключается в том, что iPhone можно использовать сразу после извлечения из коробки, не дожидаясь установки обновления.

По словам представителей, программное обеспечение, необходимое для Presto, работает на Mac mini. Машина считывает штрих-код на каждой упаковке iPhone и автоматически добавляет соответствующее устройство в список ожидания, который затем последовательно обрабатывается. При этом светодиодные индикаторы показывают, какие смартфоны были обновлены. Программное обеспечение информирует сотрудников Apple Store о том, какие iPhone еще необходимо обновить и сколько iPhone с последним программным обеспечением требуется на следующий рабочий день. Если определенная модель iPhone была продана, то Presto дает указание сотрудникам установить iPhone той же модели в устройство, подлежащее обновлению.