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СтарыйДед
Анонсированы Redmi Turbo 3 и Redmi Pad Pro Harry Potter Edition
Они будут представлены в Китае 10 апреля в 19:00 по центральному местному времени.

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Xiaomi сделала неожиданный анонс. Компания готовится выпустить волшебные ограниченные версии Redmi Turbo 3 и Redmi Pad Pro. Предстоящие планшеты и смартфоны будут "волшебным" образом обновлены до их официального запуска в Китае.

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Ранее сегодня (9 апреля 2024 года) китайский технологический гигант объявил, что Redmi Pad Pro Limited Edition станет первым в мире планшетом на тему Гарри Поттера. Мероприятие по запуску в Китае состоится 10 апреля в 7 часов вечера по Гринвичу. Если говорить о планшете, то Redmi Pad Pro Harry Potter Edition имеет огромный логотип Хогвартса на задней панели. Что еще более интересно, планшет также поставляется со специальным защитным чехлом, который выглядит как письмо о приеме в Школу Чародейства и Волшебства. Если дизайн планшета довольно прост, то детали Redmi Turbo 3 более замысловаты. Нижняя половина задней панели украшена логотипом Хогвартса. А на верхней половине выгравирована палочка, выпускающая потоки света. Модуль вспышки также имеет молнию в виде шрама Гарри Поттера. На обеих моделях присутствует фирменный знак Гарри Поттера.

Помимо эстетической привлекательности, стоит отметить, что специальные версии Redmi Turbo 3 и Redmi Pad Pro имеют те же технические характеристики, что и обычные модели. Планшет будет оснащён большой 12,1-дюймовой ЖК-панелью с разрешением 2,5K и частотой обновления 120 Гц. Под корпусом находится процессор Snapdragon 7s Gen 2 и массивный аккумулятор емкостью 10 000 мА*ч, поддерживающий быструю проводную зарядку 33 Вт. Turbo 3, в свою очередь, оснащен 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Чипсет Snapdragon 8s Gen 3 может работать в паре до 16 ГБ оперативной памяти. Аккумулятор емкостью 5000 мА*ч поддерживает быструю зарядку 90 Вт.

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