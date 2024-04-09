Apple iPad Pro с OLED-дисплеем и новым дизайном будет представлен примерно через месяц.

Преемник iPad Pro, запуск которого изначально планировался на конец марта или начало апреля, был отложен из-за задержек в производстве OLED-дисплея и программного обеспечения. Однако теперь известный инсайдер Apple Марк Гурман наконец-то раскрыл более конкретные детали о графике релиза. Он сообщил, что долгожданный планшет будет официально представлен на неделе с 6 по 12 мая.

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Одна из причин, по которой Марк Гурман ожидает, что продукт выйдет на этой неделе, заключается в том, что новые маркетинговые материалы будут отправлены в магазины Apple по всему миру в тот же день, что обычно принято при запуске новых продуктов. В начале мая Apple iPad Pro наконец-то получит очередное обновление. Впервые с 2018 года он будет иметь новый дизайн. По слухам, преемник планшета станет первым в мире устройством с многослойным OLED-дисплеем, который теоретически должен быть в два раза ярче и в четыре раза прочнее традиционного OLED-экрана благодаря точному расположению двух слоев. Однако здесь есть проблема. Этот новый дисплей стоит дорого, поэтому и цена на iPad Pro нового поколения будет соответствующей.

По слухам, Apple также планирует выпустить третье поколение Apple Pencil с новой поддержкой жестов и клавиатуру Magic Keyboard, которая будет больше похожа на MacBook. Вместе с iPad Pro Apple также выпустит iPad Air нового поколения, который будет оснащен более новым процессором и вариантом с 12,9-дюймовым дисплеем, но сохранит привычный дизайн. С другой стороны, iPad 11-го поколения и iPad mini нового поколения получат лишь минимальные обновления, и их выход ожидается не раньше конца этого года.