Это новое устройство будет иметь обновленный внешний вид с дисплеем 2560x1600, а все внутренние компоненты останутся такими же, как и в прошлогоднем варианте.

Второе (и последнее) поколение планшета Lenovo Legion Y700 было выпущено в июле 2023 года. Теперь компания объявила, что в разработке находится обновленная версия Legion Y700 - Ultra Control. Снаружи эта новая модель будет иметь матовый дисплей, а внутри останется такой же, как и прошлогодняя модель. За это её прозвали "Screen Replacement Edition" (версия с заменённым экраном). Спереди она оснащена первым в отрасли стеклом AG с микронанотравлением. В результате оно стало менее отражающим и обеспечивает лучшую видимость в определенных ситуациях, например на улице. Компания также добилась более мягкого прикосновения к дисплею. Lenovo утверждает, что трение при прикосновении к стеклу будет на 50 процентов меньше, что, если это правда, значительно улучшит пользовательские ощущения.

Как и в прошлом году, под новым матовым стеклом будет установлена 8,8-дюймовая панель, разрешение которой будет гораздо выше - 2560x1600, а плотность пикселей составит 343 PPI.

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Один из пользователей Weibo прокомментировал, что новый планшет с обновленным чипом и другими внутренними компонентами появится в продаже не раньше второй половины года. Lenovo официально подтвердила это, заявив, что третье поколение Y700 "не будет запущено, по крайней мере, в течение следующих двух месяцев".

Если говорить о внутренних компонентах, то планшет Legion Y700 второго поколения работает на 4-нм чипсете Snapdragon 8+Gen 1. Оперативная память и хранилище доступны в вариантах 12 ГБ+256 ГБ и 16 ГБ+512 ГБ. Планшет оснащен двойной камерой 13 Мп + 2 Мп на задней панели и камерой 8 Мп на передней.

Стоит отметить, что планшет второго поколения оснащен двумя портами USB Type-C 3.1 Gen2 с поддержкой выхода DisplayPort 1.4.