Кроме того известно, что смартфон будет оснащен процессором Snapdragon 8s Gen 3 и аккумулятором емкостью 6000 мА*ч.

В этом месяце компания iQOO представит в Китае свой бюджетный флагманский телефон iQOO Z9 Turbo. Сегодня iQOO опубликовала на своем аккаунте в Weibo новые изображения, подтверждающие детали дизайна задней панели, чипсета, размера батареи и многое другое.

реклама

На изображении выше впервые показан дизайн iQOO Z9 Turbo. Он имеет плоские края и квадратный модуль камеры с двумя камерами и логотипом OIS. iQOO утверждает, что iQOO Z9 Turbo станет в числе первых телефонов с чипсетом Snapdragon 8s Gen 3, который представляет собой уменьшенную версию чипсета Snapdragon 8 Gen 3. В прошлом месяце дебютировал Xiaomi Civi 4 Pro, который стал первым в мире телефоном на чипе Snapdragon 8s Gen 3. Redmi Turbo 3, который дебютирует в Китае завтра (10 апреля), также будет оснащен этим же чипсетом. И предстоящий Realme GT Neo 6 также будет оснащен этим чипом. Было подтверждено, что Z9 Turbo будет представлен в этом месяце, но конкретная дата запуска пока не называлась.

Также подтверждено, что iQOO Z9 Turbo будет оснащен дискретным графическим чипом, системой охлаждения 6K VC и массивным аккумулятором емкостью 6000 мА*ч. По слухам, устройство будет поддерживать быструю зарядку мощностью 80 Вт. Между тем, ожидается, что iQOO Z9 Turbo будет оснащен 6,78-дюймовым плоским OLED-экраном с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц; 12 ГБ/16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и 512 ГБ встроенного хранилища UFS 4.0; 16-мегапиксельной фронтальной камерой и 50-мегапиксельной фронтальной камерой и 50 МП + 8 МП (сверхширокоугольная) двойная камера.