Realme P1 рекламируется как первый в Индии Android-смартфон с AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц стоимостью до 250 долларов.

Realme объявила о наличии новых Android-смартфонов для индийского рынка, которые получат совершенно новое название в своем ценовом диапазоне. Предполагается, что серия P будет позиционироваться между серией C и главной «цифровой серией» среднего уровня (за исключением нового 12X) с ценовой точки зрения, чтобы внедрить больше флагманских функций в новые сегменты рынка.

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С этой целью Realme P1 Pro будет оснащён лучшим чипом от Snapdragon стоимостью менее 20 000 индийских рупий (около 22 000 рублей), а также с лучшим изогнутым дисплеем AMOLED (c добавлением функции Rainwater Touch). Также выйдет и стандартная версия смартфона, способная удивить потребителей за цену менее чем 15 000 индийских рупий (почти 17 000 рублей) с самым быстрым чипом в среднем сегменте на сегодняшний день, не говоря уже о первом AMOLED-дисплее с частотой 120 Гц и с пиковой яркостью 2000 нит. А конкретнее в данных смартфонах будут установлены Snapdragon 6 Gen 1 для P1 Pro и MediaTek Dimensity 7050 для P1. Чипы будут охлаждаться благодаря другим премиальным функциям, таким как технология 3D Vapor Chamber.

Соответственно, P1 Pro может похвастаться тем, что представляет собой доступную версию 12 Pro с ультратонкой рамкой толщиной 2,42 мм, в то время как P1 уже выглядит более современно с плоскими краями, как у нового Narzo 70 Pro. Действительно, P1 Pro даже в некотором роде напоминает 12 Pro сзади, хотя его более простая задняя панель возможно, выполнена из пластика. Realme запланировала презентацию серии P на 15 апреля 2024 года совместно с Flipkart.