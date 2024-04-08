Предыдущая сертификация TUV подтвердила, что смартфон будет поставляться с аккумулятором емкостью 5000 мА*ч.

Всего несколько дней назад на рынке Вьетнама появился смартфон Realme C65, дизайн которого вдохновлен Samsung Galaxy S22. Еще одна модель серии C находится на стадии разработки и может вскоре появиться на рынках других стран.

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Недавно китайский бренд запустил Realme C65 с номером модели RMX3910. В свою очередь, Realme C63 был недавно замечен на платформе BIS с номером модели RMX3939. К сожалению, подробности этой сертификационной базы данных не дали никаких подробностей о характеристиках. Однако предыдущая сертификация TUV подтверждает, что смартфон будет поставляться с батареей емкостью 4880 мА*ч, но, скорее всего, будет продаваться как смартфон с аккумулятором емкостью 5000 мА*ч.

Ожидается, что грядущий C63 также будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 45 Вт. Согласно листингу камеры FV-5, Realme C63 оснащен 50-мегапиксельной основной камерой с диафрагмой f/1,8, на задней панели и 8-мегапиксельной камерой на передней панели для селфи. Сертификация FCC также позволяет предположить, что смартфон может получить кастомизированную оболочку Realme UI 5.0 на базе Android 14. Realme C63 может быть отделан веганской кожей и иметь поликарбонатную заднюю панель. Известно также, что толщина смартфона составляет всего 7,79 мм, а вес - 191 грамм.