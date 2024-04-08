Бренд анонсировал три цветовых варианта Oppo A3 Pro: Azure, Yun Jin Powder и Mountain Blue.

На прошлой неделе надежный информатор Стив Хеммерстоффер (известный под ником @onleaks) опубликовал рендеры нового смартфона Oppo, который получит название Oppo A3 Pro 5G. А теперь бренд официально объявил дату запуска A3 Pro 5G в Китае, а также раскрыл варианты дизайна и цвета.

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Через свой официальный аккаунт на Weibo компания Oppo объявила, что предстоящий смартфон Oppo A3 Pro дебютирует 12 августа в Китае в 14:30 по местному времени. В преддверии запуска A3 Pro компания Redmi представит свой Redmi turbo 3 10 апреля, а суббренд Oppo Realme представит свой смартфон GT neo 6 se, запуск которого запланирован на 11 апреля. Бренд также анонсировал три цветовых варианта Oppo A3 Pro: Azure (лазурный), Yun Jin Powder (розовый) и Mountain Blue (тёмно-синий). Если посмотреть на дизайн, то вариант цвета Azure будет иметь стеклянную отделку, а варианты цвета Yun Jin Powder и Mountain Blue будут иметь заднюю часть из веганской кожи.

Хотя характеристики и возможности нового устройства остаются неизвестными, но предполагается, что устройство будет иметь размеры 162,7 x 74,5 x 7,8 мм и 6,7-дюймовый дисплей. Спереди у него будут сверхтонкие рамки с центрированным отверстием для камеры. И скорее всего, его дизайн будет схож с его предшественником - Oppo A2 Pro