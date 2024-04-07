Смартфон набрал более 1,75 миллиона баллов на AnTuTu, что значительно опережает нынешний топовый смартфон OnePlus Ace 3V.

Ранее в этом месяце компания Redmi неожиданно анонсировала новую серию под названием Redmi Turbo и подтвердила, что первым устройством в этой новой линейке станет Redmi Turbo 3. Теперь бренд раскрыл ключевые аспекты смартфона и дату его выхода в Китае.

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Согласно официальному аккаунту бренда в Weibo, новый смартфон Redmi Turbo 3 будет выпущен 10 апреля в 19:00 (по местному времени Китая).

На опубликованных изображениях показан официальный дизайн смартфона, который доступен в трех цветовых вариантах. Он также имеет плоский дизайн со слегка изогнутыми краями для удобства захвата. На задней панели есть два выреза для датчика камеры с кольцевым светодиодом, а кнопка питания и регулятор громкости расположены на правой стороне.

Бренд подтвердил, что устройство будет работать на базе недавно анонсированного процессора Snapdragon 8s Gen 3, который является немного урезанной версией флагманского чипа Snapdragon 8 Gen 3. Бренд утверждает, что его результат на AnTuTu составляет более 1,75 миллиона баллов, что намного опережает текущего убийцу флагманов OnePlus Ace 3V. Этот результат совпадает с тем, чего Redmi надеется достичь со своей серией Turbo.

Ранее устройство набрало 1981 балл в одноядерном и 5526 баллов в многоядерном тестах Geekbench. Аппарат будет обладать 16 ГБ оперативной памяти. 3C-сертификация устройства говорит о том, что его аккумулятор емкостью 5000 мА*ч способен к быстрой зарядке мощностью 90 Вт.

Ожидается, что устройство будет оснащено 1,5K OLED-дисплеем и может быть переименовано в Poco F6 на мировых рынках.