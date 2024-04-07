Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Официально подтверждена дата выпуска смартфона Redmi Turbo 3, который считается убийцей флагманов
Смартфон набрал более 1,75 миллиона баллов на AnTuTu, что значительно опережает нынешний топовый смартфон OnePlus Ace 3V.

реклама

Ранее в этом месяце компания Redmi неожиданно анонсировала новую серию под названием Redmi Turbo и подтвердила, что первым устройством в этой новой линейке станет Redmi Turbo 3. Теперь бренд раскрыл ключевые аспекты смартфона и дату его выхода в Китае.

реклама

Согласно официальному аккаунту бренда в Weibo, новый смартфон Redmi Turbo 3 будет выпущен 10 апреля в 19:00 (по местному времени Китая).

На опубликованных изображениях показан официальный дизайн смартфона, который доступен в трех цветовых вариантах. Он также имеет плоский дизайн со слегка изогнутыми краями для удобства захвата. На задней панели есть два выреза для датчика камеры с кольцевым светодиодом, а кнопка питания и регулятор громкости расположены на правой стороне.

Бренд подтвердил, что устройство будет работать на базе недавно анонсированного процессора Snapdragon 8s Gen 3, который является немного урезанной версией флагманского чипа Snapdragon 8 Gen 3. Бренд утверждает, что его результат на AnTuTu составляет более 1,75 миллиона баллов, что намного опережает текущего убийцу флагманов OnePlus Ace 3V. Этот результат совпадает с тем, чего Redmi надеется достичь со своей серией Turbo.

Ранее устройство набрало 1981 балл в одноядерном и 5526 баллов в многоядерном тестах Geekbench. Аппарат будет обладать 16 ГБ оперативной памяти. 3C-сертификация устройства говорит о том, что его аккумулятор емкостью 5000 мА*ч способен к быстрой зарядке мощностью 90 Вт.

Ожидается, что устройство будет оснащено 1,5K OLED-дисплеем и может быть переименовано в Poco F6 на мировых рынках.

#смартфон #redmi #смартфон 2024 #antutu #смартфон 2023 #смартфон antutu #redmi turbo 3
+
Написать комментарий (0)
Планшет Redmi Pad Pro будет представлен на следующей недели на крупном мероприятии компании
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские инженеры нашли способ повысить дальность полёта FPV-дронов в СВО с 70 до 130 километров
5
Россия и Беларусь возрождают уникальный, советский проект мобильного атомного реактора
2
Сбои в GPS фиксируются во многих странах мира, навигация становится все менее и менее надежной
+
Android 15 не позволит выключить Bluetooth
12
Дрон "Пиранья", ранее первым из fpv-дронов РФ подбивший Abrams, стали выпускать по 300 единиц в день
1
Складной Galaxy Z Fold 6 будет иметь аккумулятор 4400 мАч, как и у предшественников
+
В сети появились кадры с танком Т-80УЕ, усиленным антидроновой защитой
+
Bloomberg: Киев срочно ищет большое количество боеприпасов для ПВО
1
В новом испытании ВМС США два истребителя F/A-18E/F выпустили четыре ракеты одновременно
+
Самый большой в мире аэропорт построят в Саудовской Аравии
+
BYD и Mercedes-Benz представили новый совместный электромобиль, дебютирующий в этом году
+
Истребитель Air Dominance ВВС США не взлетит без двигателя, для разработки которого нужно $1,3 млрд
+
"Группа Вагнера" снова объявила о наборе добровольцев для работы в Африке
3
Айтишник из США 33 года жил под чужим именем, присвоив себе биографию своей жертвы
+
США требуют от Нидерландов ввести полный запрет на обслуживание литографических систем ASML в Китае
1
Благодаря визуальным улучшениям модеры превратили GTA 5 в Grand Theft Auto 6
1
Samsung раскрыла планы по разработке 3D памяти и стекированной DRAM
+
Acer представила новый игровой монитор Predator X49 X с панелью QD-OLED и частотой 240 Гц
+
Частота экрана Pixel 8a вырастет до 120 Гц
+
Подержанный Mercedes EQS потерял половину своей стоимости всего за год
3

Популярные статьи

Мой последний апгрейд на платформе AM4 - лучше уже не будет
155
Не первое Апреля: Почему Linux это прекрасная операционная система, в отличие от Windows
73
Сказ о том, как я НЕ собирал компьютер своему знакомому
55
Как часто нужно менять видеокарту в игровом компьютере
59
Почему между процессорами AMD и Intel нет никакой разницы, а важна только конечная цена игрового ПК
26
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
504
5 неактуальных процессоров AMD и Intel в российской рознице, которые не стоит покупать в апреле 2024
12
"БраМос" против С-400 - Греция и Турция грозят друг другу российским оружием
5
ОДАБ-1500 показала свою эффективность, а на подходе уже ОДАБ-3000
5
Израиль научился перенацеливать иранские дроны Shahed-136, грозит ли опасность нашим "Гераням"
2

Сейчас обсуждают

Апшеронский скакел
14:10
Моник свой уже покажешь или стесняешься?
5 неактуальных процессоров AMD и Intel в российской рознице, которые не стоит покупать в апреле 2024
Легенда
14:09
ахахах ещё один в бенчмарки гамает ахахах. как графа? сюжет норм? ахахахха. это от бесилия ибо ваши керогазы сливают жёстко моему льдышке в играх.
Мой последний апгрейд на платформе AM4 - лучше уже не будет
Дмитрий
14:08
с момента выхода и до сегодня 4060 сначала была хуже чем 3060 во всех играх. сегодня на 10 кадров везде быстрее. Оптимизация дров вот будет терять так по 10 кадров каждые 3-4 месяца и в тыкву...
Как часто нужно менять видеокарту в игровом компьютере
Бот11
14:07
בשביל מה? [bishvil ma?]
Израиль научился перенацеливать иранские дроны Shahed-136, грозит ли опасность нашим "Гераням"
Дмитрий Малинин
14:07
Именно поэтому я взял год назад 7600х что-бы потом продать его на Авито и перейти на AMD Zen 5!
В AMD Zen 5 производительность инструкций AVX-512 может значительно вырасти
Майкопское Честное
14:06
Не будем покупать неактуальное, и на древнем железе можно отлично кропить рекламоупырей.
5 неактуальных процессоров AMD и Intel в российской рознице, которые не стоит покупать в апреле 2024
Сергей Богомазов
14:03
А на этом сайте принято все отчечтственное засирать, даже не попытавшись разобраться в вопросе?)
Российский планшет Kvadra_T поступил в продажу по цене 42 тысячи рублей
Дмитрий Малинин
14:03
Классно когда пишут про монитор но не указывают какое разрешение! А вот это OLED (органический светодиодный эмиттер), обеспечивая более высокое разрешение что значит? Выбираешь ОЛЕД и будет не 4 к , ...
MSI выпустила игровой монитор MAG 321UPX с QD-OLED-дисплеем и частотой обновления 240 Гц
NONsens
13:56
Ради покупки дисплея с большим разрешением или/и частотой например
Как часто нужно менять видеокарту в игровом компьютере
Китя
13:55
Давай тесты в 4К. 1080р уже забыл, даже 2К подзабываю. только болтаешь докажи делом. нубяра.
Мой последний апгрейд на платформе AM4 - лучше уже не будет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем