Устройство недавно получило сертификаты Bluetooth SIG и BIS, что подтверждает его название и намекает на скорое появление.

Ожидается, что грядущий T3x от vivo станет еще одним привлекательным дополнением к серии смартфонов T. Недавно телефон был замечен на сайтах сертификации Bluetooth SIG и BIS, что подтверждает его название и намекает на скорый релиз.

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По имеющейся информации, Vivo T3x будет работать на чипсете Snapdragon 6 Gen 1. Он имеет восьмиядерную конфигурацию и производится по 4-нм техпроцессу. Базовая архитектура состоит из четырех ядер Cortex-A78, четырех ядер Cortex-A55 и графического процессора Adreno. T3x также заявлен как первый тонкий и легкий смартфон vivo с массивным аккумулятором емкостью 6 000 мА*ч. Время автономной работы составляет два дня. Что касается звука, то он оснащен двойными стереодинамиками и усилителем звука, который увеличивает громкость на 300 процентов. Кроме этих подробностей, о смартфоне пока нет никакой информации. Однако есть предположения, что Vivo может представить устройство в период с 19 по 22 апреля.

Vivo T3x станет преемником vivo T2x, который был анонсирован в апреле 2023 года. T2x оснащен 6,58-дюймовым IPS LCD дисплеем с разрешением FHD. Под корпусом у него процессор Dimensity 6020, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища. Камеры включают 50-мегапиксельный основной датчик и 2-мегапиксельный макродатчик на задней панели и 8-мегапиксельный объектив на передней панели для селфи. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 5 000 мА*ч и поддерживает зарядку 18 Вт.