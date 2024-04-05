Телефон поставляется с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, 256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2 и аккумулятором емкостью 5000 мА*ч.

Телефон vivo v30 Lite был официально представлен на рынках России и Камбоджи. Телефон с поддержкой 4G является новым дополнением к семейству v30, в которое входят vivo v30 5G, vivo v30 Pro 5G и vivo v30 Lite 5G. Для тех, кто не в курсе, vivo v30 Lite 5G, продаваемый в Мексике, работает на чипе Snapdragon 695, а V30 Lite 5G, продаваемый в Саудовской Аравии - на чипе Snapdragon 4 Gen 2.

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Vivo V30 Lite (4G) - устройство, соответствующее стандарту IP54, имеет размеры 163,17 x 75,81 x 7,79-7,95 мм и весит около 188 граммов. У смартфона установлена 6,67-дюймовая AMOLED-панель E4 с разрешением FHD+, частотой обновления до 120 Гц, плотностью пикселей 394 на дюйм и максимальной яркостью 1800 нит. На передней панели расположена 8-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков. На задней панели находится 50-Мп основная камера и 2-Мп датчик глубины. Смартфон поставляется с установленной операционной системой Android 14 с FunTouch OS 14.

Vivo v30 Lite (4G) работает на чипе Snapdragon 685, имеет 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, 256 ГБ встроенного хранилища UFS 2.2 и аккумулятор емкостью 5 000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт. По словам компании, входящее в комплект зарядное устройство способно зарядить батарею на 80 процентов за 30 минут. V30 Lite (4G) оснащен датчиком отпечатков пальцев, встроенным в экран. Среди других характеристик - двойной 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, порт USB-C и слот для карт памяти microSD. Единственный вариант vivo v30 Lite (4G) с 8 ГБ + 256 ГБ стоит в Камбодже 299 долларов. В России она стоит 24 999 рублей. Он доступен в цветах crystal black и crystal green.