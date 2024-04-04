Это позволит смартфону конкурировать с телефонами Find X7 Ultra и Xiaomi 14 Ultra, поддерживающими спутниковую связь.

В ноябре компания Vivo выпустила в Китае смартфоны vivo х100 и х100 Pro. Поклонники Vivo ожидали, что вместе с х100 и х100 Pro будет выпущен vivo х100 Pro+ на базе чипа Snapdragon 8 Gen 3, но компания тогда не объявила об этом. Согласно многочисленным сообщениям, телефон будет переименован в vivo х100 Ultra и, как ожидается, будет представлен во втором квартале этого года. Вице-президент vivo по продуктам Хуанг Тао подтвердил через Weibo, что компания скоро выпустит телефон с поддержкой спутниковой связи. Это позволяет предположить, что выход х100 Ultra не за горами. Помимо vivo х100 Ultra, компания также работает над серией смартфонов под названием х100s. Как сообщается, х100s и х100s Pro будут оснащены новым чипсетом Dimensity 9300+.

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По некоторым данным, vivo х100 Ultra на базе процессора Snapdragon 8 Gen 3 будет поддерживать двустороннюю спутниковую связь. Это позволит смартфону конкурировать с Find х7 Ultra и Xiaomi 14 Ultra, которые поддерживают спутниковую связь. Мобильный телефон можно будет использовать для установления прямого спутникового соединения экстренной связи в отдаленных районах, таких как природа, леса, пустыни, океаны и горы, где традиционные сигналы связи недоступны. Спутниковая связь - очень полезный инструмент в таких сложных условиях.

Как сообщается, Vivo х100 Ultra будет оснащен 50-мегапиксельной основной камерой LYT-900 с поддержкой переменной диафрагмы и OIS. Ожидается, что в состав камеры войдут сверхширокоугольный объектив, телеобъектив и перископический телеобъектив. В частности, последний, как утверждается, предложит 200-мегапиксельное разрешение с поддержкой 4,3-кратного оптического зума, до 200-кратного цифрового зума и фокусным расстоянием 100 мм.