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СтарыйДед
Realme GT Neo 6 прошёл тестирование на Geekbench со Snapdragon 7+ Gen 3
Realme GT Neo 6 SE набрал 1889 и 5102 балла в одноядерных и многоядерных тестах Geekbench соответственно.

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Компания Realme начала раскрывать ключевые подробности о смартфоне GT neo 6 se, который изначально будет выпущен исключительно для Китая. На глобальных рынках он появится позже и при этом будет переименован. Уже были опубликованы некоторые спецификации дисплея и официальный внешний вид предстоящего смартфона. Ожидается, что смартфон будет представлен в Китае в конце этого месяца, но точная дата запуска пока остаётся неизвестной. А теперь смартфон появился на тестовой платформе Geekbench, где стали известны его характеристики.

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Realme GT neo 6 se появился на тестовой платформе Geekbench под номером модели rmx 3850. Он оснащен материнской платой под кодовым названием "Ананас", которая состоит из трех ядер с тактовой частотой 1,9 ГГц, четырех ядер с частотой 2,61 ГГц и одного основного ядра с частотой 2,8 ГГц. Это подтверждает чипсет Snapdragon 7+ Gen 3, на котором будет работать устройство. Данный чипсет был выпущен несколько недель назад. Согласно базе данных бенчмарка, смартфон будет поставляться с 16 ГБ оперативной памяти, а на старте продаж ожидаются и другие варианты. В одноядерном тесте результат составил 1889 баллов, а в многоядерном - 5102 балла. Результаты бенчмарка не раскрывают никаких других подробностей о смартфоне.

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