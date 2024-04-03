Xiaomi готовится представить компактный зарядный адаптер мощностью 120 Вт с использованием технологии GaN (нитрид галлия).

Большинство смартфонов Xiaomi теперь поддерживают сверхбыструю зарядку, настолько, что зарядка мощностью 67 Вт стала стандартом для устройств Xiaomi среднего класса. Однако зарядные адаптеры, поставляемые со смартфонами Xiaomi, как правило, немного громоздки. Несколько месяцев назад Xiaomi выпустила зарядное устройство с компактным дизайном для всех телефонов Xiaomi, поддерживающих зарядку мощностью 67 Вт.

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Теперь Xiaomi собирается выпустить 120-ваттный ещё более компактный зарядный адаптер, который использует технологию GaN (нитрид галлия) для обеспечения необходимой мощности в таком маленьком форм-факторе. Пока Xiaomi официально не представила 120-ваттный компактный зарядный адаптер GaN, но пользователь Weibo под ником "Harvey_Hao" опубликовал первое изображение. По словам этого пользователя, продукт будет представлен на специальном мероприятии в Китае.

Как уже упоминалось выше, Xiaomi уже выпустила 67-ваттное GaN-зарядное устройство со значительно меньшим адаптером. В результате чего было опубликовано изображение, на котором хорошо видна разница в размерах со стандартной версией. Если изображение соответствует действительности, то стоит ожидать значительного уменьшения размеров у 120-ваттного адаптера. Интересно, что при небольших размерах он способен выдавать 120 Вт мощности. Изначально Xiaomi выпустит этот адаптер только в Китае.