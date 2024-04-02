OLED-дисплей смартфона имеет разрешение 1,5K, частоту обновления 144 Гц и поддержку ШИМ-затемнения при частоте 2160 Гц.

В прошлом месяце компания Qualcomm анонсировала чипсет Snapdragon 8s Gen 3, который представляет собой урезанную версию флагманского чипа Snapdragon 8 Gen 3. Новый чип используется в Xiaomi civi 4 Pro и предстоящих смартфонах для китайского рынка, таких как Realme gt neo 6 Redmi turbo 3 и iQOO z9 turbo. Инсайдер Digital Chat Station постоянно раскрывал подробности о z9 turbo, который, как ожидается, будет представлен в Китае в этом месяце. Сегодня он опубликовал новую информацию на Weibo, в которой раскрыл почти все подробности о телефоне.

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По данным DCS, iQOO Z9 Turbo будет оснащен 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с плоским дизайном. Он будет иметь разрешение 1,5K, частоту обновления 144 Гц и поддержку ШИМ-затемнения при частоте 2160 Гц. Устройство может иметь около 12 ГБ/16 ГБ оперативной памяти. Обе версии могут поставляться с 512 ГБ встроенной памяти. Он может стать первым в мире смартфоном с аккумулятором емкостью 6 000 мА*ч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт.

Для селфи z9 turbo может быть оснащен 16-мегапиксельной фронтальной камерой. Двойная камера на задней панели может включать 50-мегапиксельную основную камеру и 8-мегапиксельный объектив, который будет использоваться для сверхширокоугольных снимков. Согласно более ранним сообщениям, z9 turbo будет работать под управлением Android 14 и OriginOS 4. Возможно, он будет оснащен выделенным графическим чипом и пластиковыми рамками.