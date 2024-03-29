Устройство будет доступно в трех оттенках, таких как Peach Fuzz, Black и Light Beige.

3 апреля Motorola представит Motorola Edge 50 Pro с процессором Snapdragon 7 Gen 3. Сообщается, что в линейку Edge 50 войдут и другие модели, такие как Edge 50 Fusion и Edge 50 Ultra. X50 Ultra в США может называться Motorola Edge+ 2024. В преддверии презентации Edge 50 стали известны его дизайн и цветовые решения. Кроме того, китайский инсайдер раскрыл ключевые характеристики устройства.

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Согласно этой информации, дисплей Motorola Edge 50 Ultra/Moto X50 Ultra будет поддерживать разрешение 1,5K. Задняя камера будет оснащена 50-мегапиксельной основной камерой с апертурой f/1.4. По слухам, основная камера будет сочетать в себе 50-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив с 50-мегапиксельным телеобъективом крупного плана с фокусным расстоянием 72 мм и 3- или 5-кратным оптическим зумом. Работать он будет на чипсете Snapdragon 8s Gen 3, а аккумулятор установлен емкостью 4 500 мА*ч. Утечка также предполагает, что устройство будет поддерживать беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и проводную зарядку мощностью 125 Вт; как и Edge 50 Pro, ожидается, что он будет поставляться с Android 14 на базе Hello UI. Он также будет оснащен металлической центральной рамкой для обеспечения долговечности.

Рендеры Edge 50 Ultra показывают изогнутый OLED-дисплей на передней панели. На правой грани Edge 50 Ultra находятся кнопки регулировки громкости и питания. В нижней части находится решетка динамика, порт USB-C, микрофон и слот для SIM-карты. Как показано на изображении, устройство будет доступно в персиковом, черном и светло-бежевом цветовых вариантах.