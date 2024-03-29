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СтарыйДед
Смартфон Realme GT 6, появится со Snapdragon 8s Gen 3 и батареей емкостью 5500 мА*ч
Смартфон Realme GT Neo 6 для китайского рынка выйдет в Европе под названием Realme GT 6.

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По сообщениям, компания Realme разрабатывает серию смартфонов Realme GT neo 6 для китайского рынка. Смартфоны GT neo 6 se и GT neo 6 будут оснащены чипсетами Snapdragon 7+ Gen 3 и Snapdragon 8s Gen 3 соответственно. При этом, номер модели GT neo 6, как сообщается, RMX3850, а номер модели версии se неизвестен. Кроме того, ходят слухи, что глобальная версия GT neo 6 будет иметь номер RMX3851. Новым событием стало появление варианта RMX3851 в базе данных индонезийской сертификационной платформы SDPPI. Удивительно, но оказалось, что на глобальном рынке устройство будет иметь другое название.

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Как видно на изображении, в сертификационном списке SDPPI Realme RMX3851 называется Realme GT 6. Помимо SDPPI, устройство также получило одобрение сертификационных платформ FCC и CB Test. Первая сообщает, что Realme GT 6 работает с Realme UI 5.0 и поддерживает быструю зарядку SuperVOOC, но не уточняет точную скорость зарядки. В обоих сертификатах указано, что Realme GT 6 оснащен двухъячеечной батареей емкостью 2 680 мА*ч (номинальная). Однако в листинге FCC также указано значение 2 750 мА*ч. Это позволяет предположить, что устройство питается от двухъячеечной батареи емкостью 5500 мА*ч. Согласно сертификации FCC, размеры Realme GT 6 составляют 162 x 75,1 x 8,6 мм, а вес - 199 г.

Ранее устройство RMX3851 было замечено на Geekbench и AnTuTu. В листинге было указано, что он оснащен чипсетом Snapdragon 8s Gen 3, 16 ГБ оперативной памяти и Android 14. А в AnTuTu он набрал 1 846 775 баллов. Он также прошел сертификацию в Индии и Европе, что указывает на то, что он будет запущен на нескольких рынках. Согласно сообщениям, предстоящий Poco f6 будет работать на чипсете Snapdragon 8s Gen 3. Таким образом, похоже, что f6 может столкнуться с конкуренцией со стороны Realme GT 6 на мировом рынке.

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