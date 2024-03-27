На фотографии изображён чехол для iPhone 16 Pro стороннего производителя со специальным вырезом на правой стороне.

Фотография, опубликованная пользователем Сонни Диксоном в социальных сетях, вызвала бурные обсуждения вокруг возможного изменения дизайна будущего iPhone 16. На этой фотографии можно увидеть чехол от стороннего производителя для iPhone 16 Pro, который имеет специальный вырез на правой стороне. По слухам, именно здесь Apple планирует представить новую функцию - кнопку камеры.

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Пока неясно, насколько подтвержденная информация известна производителю чехлов или он просто используют слухи для своей выгоды. Однако эта утечка соответствует предыдущим сообщениям, опубликованным в этом году, о планах Apple оснастить все модели iPhone 16 специальной кнопкой камеры. Ожидается, что эта "кнопка съемки" позволит удобно управлять функциями фотографии и видео. Пользователи смогут проводить пальцем влево и вправо для масштабирования, нажать кнопку для фокусировки и удерживать для начала записи. Конструктивно кнопка, вероятно, будет вплотную прилегать к корпусу телефона, поэтому потребуется вырез в корпусе для обеспечения функциональности.

Интересным следствием нового размещения кнопки является её эргономическое преимущество при записи видео в альбомной ориентации. "Кнопка съемки" будет находиться на верхнем крае, обеспечивая более удобное нажатие затвора по сравнению с текущим методом, который использует кнопку громкости. Важно отметить, что добавление этой кнопки может потребовать небольшого изменения дизайна в iPhone 16 в некоторых регионах. Отверстие для антенны 5G скорее всего будет перенесено в нижнюю левую часть телефона, под кнопки регулировки громкости. Это не повлияет на те модели, в которых уже с IPhone 12 используют частоты ниже 6 ГГц. Ожидается, что Apple представит серию iPhone 16 уже в сентябре.