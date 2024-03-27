POCO C61 представляет собой переименованный Redmi A3 с большим дисплеем и увеличенным временем автономной работы.

Xiaomi продолжает активно развивать линейку продуктов Poco в течение года. В начале 2024 года компания представила Poco M6 Pro 4G, Poco X6 и Poco X6 Pro. Недавно был анонсирован Poco X6 Neo, который является переименованной версией Redmi Note 13R Pro для рынка за пределами Китая.

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Теперь Xiaomi представила Poco C61. На первый взгляд, смартфон может показаться уникальным, но на самом деле это Redmi A3 под другим названием. Poco C61 оснащен процессором MediaTek Helio G36, 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ или 128 ГБ встроенной памяти. Также у него есть аккумулятор емкостью 5000 мА*ч, дисплей с разрешением 720p, диагональю 6,71 дюйма и частотой обновления 90 Гц.

Камеры у Poco C61 следующие: фронтальная - 5 МП, основная - 8 МП, дополнительная - 0,8 МП. Также устройство имеет защитное покрытие Corning Gorilla Glass 3, поддерживает Bluetooth 5.4 и поставляется с предустановленной операционной системой Android 14. На данный момент Xiaomi планирует выпустить этот смартфон только в Индии и не подтвердила своих намерений продавать его по всему миру. Стоимость устройства начинается от 7 499 индийских рупий (примерно 8 500 рублей), а поставляться он будет в трех цветовых вариантах: Mystical Green, Diamond Dust Black и Ethereal Blue.