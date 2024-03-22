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СтарыйДед
AMD анонсировала Ryzen 7 8700F и Ryzen 5 8400F - процессоры Hawk Point с отключенными iGPU
Ryzen 7 8700F и Ryzen 5 8400F представляют собой настольные процессоры Hawk Point с отключенными iGPU.

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Intel и AMD регулярно выпускают процессоры, специально предназначенные для рынка Китая. В последнем релизе "синяя команда" представила модель Core i7-14790F, а "красная команда" предложила покупателям Ryzen 7 7700F. AMD взяла пример с Intel и оставила обозначение "F", чтобы указать на отсутствие встроенной графики. Компания также продемонстрировала два новых чипа, созданных исключительно для китайского рынка: Ryzen 5 8400F и Ryzen 7 8700F. Все это происходит во время, когда впервые появляется информация о "Ryzen 5000XT".

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Пользователь под ником "HXL" заметил изображение на китайской платформе обмена сообщениями QQ. Он показал процессоры Ryzen 5 8400F и Ryzen 7 8700F, но не предоставил никаких характеристик. Исходя из их названий, можно предположить, что эти модели относятся к линейке Hawk Point и не имеют интегрированной графики. Первая, вероятно, обладает 8 ядрами и 16 потоками, а вторая - 6 ядрами и 12 потоками. Оба процессора отлично совместимы с материнскими платами AM5.

К сожалению, AMD не раскрыла информацию о цене ни одного из этих процессоров. В то время как цена на Core i7-14790F (около 2900 юаней или примерно 37 000 рублей) может считаться приемлемой, Ryzen 7 8700F от AMD, скорее всего, будет иметь более низкую цену. Естественно, Ryzen 5 8400F будет еще доступнее. Учитывая, что предыдущая модель (Ryzen 7 7700F) никогда не появлялась на международных рынках, скорее всего, что новые процессоры пойдут по этому же пути и будут недоступны для международной покупки.

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