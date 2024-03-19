Ожидается, что в этом году Samsung расширит свою линейку складных устройств, добавив бюджетную версию Galaxy Z Fold6.

В ассортименте складных устройств от Samsung в 2024 году появится третье устройство. Утечки информации позволяют предположить, что новый складной смартфон будет выпущен на рынок вместе с моделями Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6. Он представит собой более бюджетную версию Galaxy Z Fold6. Компания якобы готовит эту более экономичную модель, чтобы покорить китайский рынок.

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Благодаря корейскому изданию "Sisa Journal E" стало известно, что цена на более доступную версию Galaxy Z Fold6 будет "менее 800 долларов". Для сравнения, стартовая цена Galaxy Z Fold5 составляла 1799 долларов, а цена Galaxy Z Flip5 – 999 долларов. Можно предположить, что цена на Galaxy Z Fold6 "менее 800 долларов" будет составлять 799 долларов. Если это правда, то стоимость нового телефона будет примерно такая же, как у iPhone 15 или Galaxy S23.

Однако, что еще более интересно, Samsung не собирается идти на компромисс в отношении камеры в доступной версии Galaxy Z Fold6. По слухам, телефон может сохранить камеры, используемые в Galaxy Z Fold5. Учитывая то, что в Galaxy Z Fold5 установлена тройная камера на задней панели, неясно, какая из двух вторичных камер (широкоугольная или зум) будет присутствовать в более доступной модели Fold6, если Samsung действительно примет такое решение.