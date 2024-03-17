Для увеличения объема памяти OnePlus Nord CE 4 будет иметь слот для карт microSD.

OnePlus намеревается представить свой новый смартфон, OnePlus Nord CE 4, в Индии 1 апреля. Несмотря на то, что официальный анонс произойдет уже скоро, начала появляться информация, раскрывающая подробности о Nord CE 4.

Новая утечка информации, предоставленная инсайдером Муклом Шармой, раскрыла несколько вариантов Nord CE 4.

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OnePlus уже подтвердил, что Nord CE 4 будет использовать оперативную память LPDDR4X и хранилище UFS 3.1. Компания также объявила, что устройство будет оснащено 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Согласно информатору, это будет самая топовая конфигурация для Nord CE 4. Шарма сообщил, что базовая версия Nord CE 4 будет иметь 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Кроме того, компания уже дала знать, что устройство будет также иметь 8 ГБ виртуальной оперативной памяти и будет работать на процессоре Snapdragon 7 Gen 3.

После недавнего выпуска Vivo V30, Nord CE 4 станет вторым смартфоном с этим процессором, поступающим в страну.

OnePlus Nord CE 4 будет иметь слот для карт памяти microSD, чтобы пользователи могли расширить его вместимость. Официально подтверждено наличие двух оттенков: Dark Chrome и Celadon Marble.

Согласно данным, Nord CE 4 может быть обновленной версией Oppo K12, которая, возможно, скоро будет выпущена в Китае. Характеристики K12 включают 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 7 Gen 3, 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ встроенной памяти, 16-мегапиксельную фронтальную камеру и трехкамерную систему из 50-мегапиксельного, 8-мегапиксельного и 2-мегапиксельного датчиков.