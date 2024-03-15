В одноядерных и многоядерных тестах Geekbench Vivo X Fold 3 набирает 2008 и 5490 баллов соответственно.

На днях появилась информация о запуске серии смартфонов Vivo x fold 3. Официальное изображение раскрыло дату релиза и подтвердило наличие стандартной и версии Pro. Теперь появилась информация о характеристиках нового устройства.

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Согласно данным с платформы тестирования Geekbench, модель Vivo x fold 3 в базе данных указана под кодовым именем v2303a. Также известно, что устройство будет поддерживать зарядку мощностью 80 Вт, что подтверждено сертификатом 3C. Платформа тестирования Geekbench упоминает процессор с кодовым названием «Kalama», состоящий из трех ядер с тактовой частотой 2,02 ГГц, четырех ядер с частотой 2,80 ГГц и одного основного ядра с частотой 3,19 ГГц. По слухам, это соответствует процессору Snapdragon 8 Gen 2, хотя некоторые говорят, что это может быть версия Snapdragon 8 Gen 3. Оперативной памяти в устройстве будет 16 ГБ, однако, возможно, в финальной версии будет больше. Операционная система, с которой будет поставляться смартфон - Android 14. По результатам тестов в Geekbench, x fold 3 набрал 2008 баллов в одноядерном тесте и 5490 баллов в многоядерном тесте. Но, к сожалению, кроме этой информации, дополнительных деталей устройства пока не раскрыто.

Смартфон Vivo x fold 3 уже получил несколько сертификатов, включая IMEI, China Radio Certification, MIIT и 3C, что говорит о его скором появлении на рынке. По слухам, основные характеристики устройства включают внешний дисплей размером 6,53 дюйма и внутренний дисплей размером 8,03 дюйма с OLED-панелью и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. Смартфон будет оснащен аккумулятором ёмкостью 5500 мА*ч и тройной задней камерой на 50 мегапикселей.