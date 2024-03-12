Было раскрыто количество памяти, объём аккумулятора, наличие быстрой зарядки и другие подробности.

Компания Xiaomi продолжает работу над новым преемником смартфона Mix Fold 3, который вышел в августе 2023 года. Ранее уже появлялась некоторая информация о новом устройстве, включая информацию о чипсете и камерах. Однако, пользователь с ником @zionsanvin поделился более подробными характеристиками складного устройства.

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Согласно его сообщению, Xiaomi Mix Fold 4 будет иметь более прочный корпус и петли, что увеличит его износостойкость. Новый шарнир также снизит количество складок на экране. Внутри устройства будут установлены 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти. Из предыдущих отчетов уже известно, что он будет оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 3. Емкость встроенного аккумулятора составит более 5000 мА*ч в сочетании с быстрой зарядкой мощностью 100 Вт. В сравнении, Mix Fold 3 имеет аккумулятор емкостью 4800 мА*ч с зарядкой мощностью 67 Вт. Информатор также утверждает, что устройство будет оснащено основной камерой на 50 Мп, новым перископическим объективом и другими камерами. Ранее также сообщалось, что будет доступна двусторонняя связь через спутник.

Кроме того, Mix Fold 4 будет иметь степень защиты IP, отсутствующую у Mix Fold 3. Он также будет иметь специальный линейный двигатель по оси X для улучшения тактильных ощущений. Вес устройства ожидается в диапазоне от 220 до 240 г, в зависимости от используемого материала для задней панели. Предыдущие две модели смартфонов серии Mix Fold от Xiaomi были выпущены в августе, поэтому, скорее всего, Mix Fold 4 также будет представлен в это же время.